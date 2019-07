Lazio, caso Radu: il giocatore non parte per il ritiro. Ma nei prossimi giorni...

Non è questo il giorno per la pace in casa Lazio. La vicenda Radu continua a tenere banco dalle parti di Formello, nonostante la partenza verso Auronzo sia imminente. C'è stato un altro colloquio tra giocatore e società, ancora non sufficiente per sancire la tregua. La squadra raggiungerà il ritiro senza il suo veterano, che potrebbe raggiungere i compagni in corso d'opera. Con il passare dei giorni c'è stato un riavvicinamento importante tra le parti, merito soprattutto del lavoro di diplomazia svolto da Simone Inzaghi. Il tecnico è convinto che Radu possa essere ancora centrale per il progetto biancoceleste, per questo ha vestito i panni dell'intermediario. Nelle prossime ore si capirà meglio il destino del difensore, ancora in bilico tra permanenza e addio.

Pubblicato il 13 luglio alle ore 16:29