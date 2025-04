Lazio, Castellanos a LSC: "Sarà una partita difficile. Dopo il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel derby è tornato titolare, ora contro il Bodo/Glimt vuole puntare ai novanta minuti in una partita in cui il suo contributo offensivo sarà indispensabile per aiutare la Lazio a compiere una rimonta che sarebbe storica. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Valentìn Castellanos ha parlato proprio dell'importanza della sfida, soprattutto dopo un derby giocato bene, ma che la squadra non è riuscita a vincere.

Quanta carica avete?

“Sappiamo che è una partita difficile con il 2-0 dell’andata. Difficile, ma non impossibile. Dobbiamo dare tutto in campo per ottenere un risultato positivo”

Cosa vi ha lasciato il derby?

“A livello mentale è difficile perché abbiamo giocato ogni tre giorni. Siamo un gruppo ristretto per tutte le competizioni, ma abbiamo lavorato bene e dobbiamo dare tutto”

Ottanta gare con la Lazio come ti senti?

"Speciale giocare tante partite con questa maglia. Dobbiamo lasciare tutto in campo e farlo per i tifosi. Dobbiamo portare a casa un risultato positivo”