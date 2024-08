Lazio, Castellanos a LSC: "Serata bellissima, la fiducia del mister la cosa più importante"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza dubbio il migliore della Lazio, in una serata più che positiva per i biancocelesti, per il Taty Castellanos che all'esordio ha messo la sua firma nella vittoria sul Venezia. Al termine della sfida ecco le parole dell'attaccante ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono felice per questa prima di campionato, è stata una bellissima serata con i nostri tifosi, dobbiamo continuare così. MVP? Sono felice, l'importante è che abbiamo vinto e che abbiamo fatto una bellissima gara. La fiducia è importante per me e per tutto il gruppo. Lavoriamo sempre con il mister e sul suo sistema di gioco grazie al quale arriviamo sempre con tanti giocatori in area. Sono felice perché abbiamo iniziato il campionato vincendo e questo è l’importante. Il Venezia gioca bene, la Serie A è così, bisogna lavorare tantissimo tutta la settimana”.