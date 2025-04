Lazio, Castellanos e i complimenti a Romagnoli: "Parliamo sempre..."

TUTTOmercatoWEB.com

Servirà scendere in campo con determinazione e poi tentare il tutto per tutto per conquistare una semifinale storica. La Lazio è chiamata a ribaltare il 2-0 dell'andata contro il Bodo/Glimt e lo farà affidando le chiavi dell'attacco al Taty Castellanos.

L'attaccante è prontissimo a dare il suo contributo e, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche del contributo dato alla causa da Alessio Romangoli che ha segnato proprio nel derby contro la Roma: "Parliamo sempre, sono molto contento per lui. Ha segnato tanto. Sono contento per lui e per la squadra che sta lavorando bene".

