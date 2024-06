Lazio, Castellanos si prende una pausa e vola lontano dalla Capitale - FOTO

Una stagione non particolarmente esaltate quella che si è appena conclusa per la Lazio, nonostante la qualificazione in Europa League centrata nelle ultime giornate. Il momento delicato per i biancocelesti non è finito, continua anche fuori dal campo con l'avvicinarsi del mercato e i dubbi su Tudor. La società sta cercando di programmare il futuro, destreggiandosi tra le difficoltà che sta incontrando. Non si preoccupa di quel che sarà, almeno per il momento, Taty Castellanos che ha deciso di lasciare la Capitale per qualche giorno e godersi un po' di relax con la fidanzata. L'argentino ha scelto per le sue vacanze una meta paradisiaca, spiagge bianche e acqua cristallina per ricaricare le pile e tornare a Formello con le idee più chiare in vista del ritiro. "Disconnesso" è il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post condiviso su Instagram, un carosello di scatti di questi giorni.

