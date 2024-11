Lazio, Castellanos via social: "Notte incredibile, ma domenica..." - FOTO

È ancora tempo di festeggiare per la vittoria della Lazio contro il Porto, ma non troppo a lungo. Domenica ci sarà la sfida col Monza in trasferta che chiuderà questo mini tour de force prima della sosta per le nazionali. Ha esultato via social anche Castellanos, come gran parte dei compagni, per i tre punti conquistati in Europa con un carosello di scatti e il messaggio: "Notte incredibile di Europa League, vittoria in casa contro un grande rivale, fino alla fine. Ora testa domenica per il campionato. Forza Lazio".

