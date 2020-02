Lazio, Cataldi e l'esultanza con Milinkovic: scherzo social - FOTO

L'euforia del giorno dopo, Lazio - Inter regala anche questo. Non soltanto ai tifosi, ma anche ai calciatori. Sul suo profilo Instagram Danilo Cataldi ha pubblicato una storia in cui accompagna l'esultanza al 2-1 di Milinkovic di ieri con la frase: "Rottura del crociato per esultare, fatto". Dopo pochi secondi un'altra storia in cui dichiara la sua vena scherzosa: ciò che resta è la grande gioia alla prodezza del Sergente.

LAZIO, MILINKOVIC DOMINANTE CONTRO L'INTER

LAZIO - INTER, IL RITORNO ALL'OLIMPICO DI DE VRIJ

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE