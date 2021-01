Lazio, Cataldi torna disponibile contro l'Atalanta: e a Bergamo...

Un recupero importante, quello di Danilo Cataldi per la sfida di oggi contro l'Atalanta valido per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il centrocampista della Lazio ritorna dopo aver recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per due settimane. Complice la squalifica di Leiva, Cataldi potrebbe rivelarsi un'arma importante a gara in corso oggi a Bergamo, campo dove ha anche segnato. Cataldi timbrò infatti il cartellino nell'agosto 2016, siglando il momentaneo 4-2 dei biancocelesti poi vincitori contro gli orobici. La speranza dei tifosi biancocelesti è che possa ripetersi anche oggi, in un match fondamentale.

Roma, El Sharaawy ancora positivo al Covid: visite rimandate

Lazio, Musacchio prende il posto in lista di Luiz Felipe: gli scenari

TORNA ALLA HOME PAGE