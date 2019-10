Lazio - Celtic, 9 mila biglietti a disposizione dei tifosi scozzesi

Saranno 9 mila biglietti, quelli messi a disposizione per i tifosi del Celtic in trasferta all'Olimpico: la notizia viene rilanciata dal dailyrecord.co.uk, che riporta le parole di John Paul Taylor, supporter liason officer del club scozzese. Si prevede, dunque, un grosso esodo per la partita del 7 novembre a Roma, con i sostenitori biancoverdi che potranno usufruire di un numero di tagliandi superiore alla cifra minima predisposta dalla Uefa (il 5% della capienza totale dello stadio).

BERISHA, STELLA DELLA NAZIONALE E OMBRA NELLA LAZIO

ACERBI, LE PAROLE SU SQUINZI

TORNA ALL'HOME