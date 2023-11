Lazio-Celtic, i tifosi scuotono la squadra: "Svegliatevi!"

La sconfitta con la Salernitana, nella tredicesima giornata di Serie A, è per la Lazio e i tifosi un boccone amarissimo da mandare giù. I supporter hanno manifestato tutta la loro indignazione sia per i punti persi, sia, e soprattutto, per la prestazione dei biancocelesti. Sui social si sono scatenati con commenti pieni di rabbia e delusione per aver visto un atteggiamento sbagliato e superficiale, nella speranza che il messaggio possa arrivare fino allo spogliatoio. Il clima non è dei migliori, la contestazione al termine della sfida all’Arechi ne è la prova, il popolo laziale vuole vedere grinta, coraggio e impegno. Non parole, ma fatti e domani Immobile e compagni avranno l’occasione di soddisfare le richieste. “Tirate fuori le palle”, “Svegliatevi”, “Domani conta solo la vittoria” è l’invito che i sostenitori stanno facendo ai propri beniamini. Un esame non facile per i ragazzi di Sarri che, nonostante tutto, avranno alle loro spalle un pubblico incredibile pronto a dargli tutto il supporto necessario, ma che non ammette più passi falsi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE