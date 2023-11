Lazio-Celtic, la società conta le ore: il messaggio sui social - FOTO

Alle 18:45 di domani la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Celtic, la sfida sarà valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti sono chiamati a dare risposte, con i fatti e non a parole come sottolineato anche da Sarri in conferenza, l’incontro con gli scozzesi sarà fondamentale e non solo perché determinerà il loro percorso nella competizione. La squadra oggi ha svolto la rifinitura, la società ha catturato alcuni momenti della seduta pomeridiana per poi condividerli sui canali social ufficiali. “UCL matchday -1” è il messaggio che accompagna il post, è partito il countdown per il calcio d’inizio della partita.

