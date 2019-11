Lazio - Celtic, probabili formazioni: Luis Alberto jolly, ottimismo Immobile

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - CELTIC -Trent'anni in 90 minuti. Un lungo respiro di gioia e via, la testa viaggia già alla prossima sfida. Non c'è tempo, la Lazio ha percorso la parte più lunga di questo mini-ciclo (Atalanta, Celtic, Fiorentina, Torino, Milan) ma mancano ancora due partite - e 6 punti - da portare a casa. Prima del Lecce, giovedì all'Olimpico farà tappa ancora il Celtic. Per l'occasione, eccezion fatta per gli insostituibili Strakosha e Acerbi, la difesa è un rebus. Lottano per due maglie Luiz Felipe, Patric, Vavro e Bastos. L'angolano ha giocato a Milano e per questo parte leggermente staccato, mentre Radu ha accusato un problema muscolare: si teme una lesione e 20 giorni di stop. La sensazione è che sia il momento di Luiz Felipe; ma Vavro non gioca dalla sfida d'andata contro gli scozzesi e Patric è in un buon momento. Il ballottaggio è aperto e potrebbe influenzare il ruolo di Acerbi, al centro o sul centrosinistra. Sulla fascia destra ci sarà Lazzari (anche Marusic ha riportato un problema alla coscia, salterà Celtic e Lecce), mentre a sinistra probabili straordinari per Lulic (in ballottagio con Jony). A centrocampo si attendono indicazioni, ma tutto potrebbe essere stravolto dall'infortunio di Correa. Immobile dovrebbe farcela, ma al suo fianco difficilmente si vedrà Caicedo, uscito dolorante da San Siro. Nel caso in cui El Tucu dovesse dare forfait (filtra ottimismo), è possibile allora l'avanzamento di Luis Alberto al fianco di Ciro, con Berisha (vista la squalifica di Cataldi) che potrebbe dunque trovare un posto a centrocampo. Al suo fianco Parolo e Milinkovic, con tutta probabilità Leiva resterà a riposo, almeno inizialmente. Di seguito, le probabili formazioni di Lazio - Celtic.

Lazio - Celtic

Europa League 2019/20 - 4ª giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma - Giovedì 7 novembre, ore 18:55

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Berisha, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi.

CELTIC (4-3-3): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Elhamed; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi. All. Lennon.

ARBITRO: Stieler (GER)

ASSISTENTI: Gittelmann e Pikel

IV UOMO: Osmers

L'ANGOLO TATTICO DI MILAN - LAZIO: LUIS ALBERTO CREA, PIOLI DISTRUGGE

LAZIO, LUIS ALBERTO E' IL MAGO DEGLI ASSIST

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 4/11 alle 14:45