Lazio Club New York, quante donazioni: raccolti oltre 30mila dollari

LAZIO CLUB NEW YORK - Quando c'è bisogno, i laziali rispondono sempre. La tragedia che ha colpito il Lazio Club di New York, devastato da un incendio, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi biancocelesti di tutto il mondo che hanno messo in moto, online, la macchina della solidarietà contribuendo con alcune donazioni. Il dato, aggiornato a ieri sera, è di ventunomila euro raccolti finora. Una cifra davvero importante, soprattutto a fronte delle poche ore in cui è stata raggiunta. La gara di sostegno al baluardo di lazialità della Grande Mela, però, non deve arrestarsi. Per donare è semplice: basta aprire il sito ufficiale del Lazio Club.

Pubblicato il 13/02 alle ore 12:00