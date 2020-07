Lazio, Colonnese: "Immobile calciatore moderno e completo, a Roma il mix giusto"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Francesco Colonnese, tra le fila biancocelesti dal 2000 al 2004, si è soffermato a parlare di Ciro Immobile e della stagione della squadra di Inzaghi: "Gli mancano due gol per raggiungere il record, ce la può fare e tutti noi tifiamo affinché ce la possa fare. È un calciatore moderno, sa fare quello che gli attaccanti per la maggiore fare. La prima punta, la seconda, svaria, è bravo di testa. Si trova benissimo a Roma, si vede che è un ambiente in cui ha trovato serenità, fiducia. Vivere qui è stato positivo, la famiglia si troverà sicuramente bene e anche il calciatore riesce a esprimere il massimo delle sue possibilità. Ha trovato una Lazio che sta facendo ottime stagioni, solida, con tanti giocatori che vogliono emergere, mettersi in evidenza, altri affermati. Un mix giusto. Ha trovato un allenatore che ha completa fiducia in lui. Tutto questo fa in modo che Immobile riesca ad esprimersi al massimo. Bisogna finire bene la stagione, le posizioni rimangono sempre negli annali. La Lazio deve concludere nella maniera giusta, facendo più punti possibili nelle prossime due. Se fa sei punti sicuramente non arriverà quarta".

Serie A, Torino vicino alla cessione: cordata italiana dietro l'acquisto della società

Calciomercato Lazio, si tenta il colpo David Silva: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE