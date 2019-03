Lazio, compleanno Luiz Felipe: a fine allenamento parte lo scherzo

Fine allenamento, l'unico della giornata per la Lazio. Solo che è quella del compleanno di Luiz Felipe, 22 anni oggi: i compagni, al termine della seduta mattutina, lo bloccano a bordo campo dove hanno preparato una busta dal contenuto speciale. I sudamericani sono sicuramente quelli che lo "festeggiano" con più entusiasmo: gli gettano la farina in testa, poi gli ci schiacciano sopra almeno tre-quattro uova. Il brasiliano rientra negli spogliatoi così, completamente ricoperto dall'affetto della squadra. Un rito che in passato aveva protagonista anche Felipe Anderson.

COMPLEANNO LUIZ FELIPE, GLI AUGURI DI BASTOS

LUIZ FELIPE, GLI AUGURI DEL CLUB

