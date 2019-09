Lazio, con il Cluj traguardo importante: sarà la numero 200 in Europa

Domani la Lazio scende in campo per affrontare il Cluj, trasferta ostica e dalle mille insidie. Uno stadio caldo, con 23 mila posti a sedere: sarà necessario mantenere la calma per gestire le pressioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, proprio in questo scenario la Lazio taglierà un traguardo importante: quello delle 200 presenze in Europa. E lo farà guidata da chi, manco a dirlo, è ancora oggi il bomber europeo per eccellenza del club biancoceleste, Simone Inzaghi. Ecco il conto dettagliato che ha portato la Lazio a raggiungere questa tonda tripla cifra: 52 partite in Champions League, 9 in Coppa delle Coppe, 61 nella vecchia Coppa Uefa, 70 in Europa League, 1 nella Supercoppa Uefa, 4 nel torneo intertoto, 2 nella Coppa delle Fiere. Insomma, un cammino importante che attraversa più di un secolo di storia. Domani, con il Cluj, la Lazio ha il dovere di onorare la sua duecentesima presenza in Europa: e dovrà farlo cercando di vincere.

