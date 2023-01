Lazio, con il Lecce occhio ai diffidati: i giocatori a rischio contro l'Empoli

Dopo due mesi di stop finalmente il campionato di Serie A è pronto a tornare. In casa Lazio Maurizio Sarri è al lavoro per ripartire al meglio dopo il ko subito per mano della Juventus nell'ultima gara del 2022. I biancocelesti inizieranno il 2023 in trasferta nella gara contro il Lecce in programma mercoledì 4 alle 16.30 allo stadio Via del Mare.

I ragazzi di Sarri dovranno non solo cercare la vittoria ma anche stare attenti ai cartellini gialli: in particolare Lazzari e Marusic sono diffidati e quindi con un'ammonizione salterebbero il match contro l'Empoli in programma domenica 8 gennaio all'Olimpico.