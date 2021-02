Lazio, con Strakosha possibile confronto al rientro: la situazione

Una situazione che avrà bisogno certamente di un chiarimento quella di Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio si sta riprendendo da un infortunio al ginocchio e sta svolgendo delle cure in Germania dove ha rilasciato anche un'intervista al canale tedesco di Sky in cui di fatto non si è tirato indietro nelle dichiarazioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'estremo difensore si è detto tranquillo sia per il presente che per il futuro anche se poi ha strizzato l'occhio al Borussia Dortmund. Del resto fino all'inizio della stagione era un titolare inamovibile e ora deve accomodarsi in panchina in favore di Pepe Reina; normale che a 26 anni non si accetti di buon grado. Inoltre il suo è uno dei contratti in scadenza nel 2022 e ancora nessuna chiamata è stata fatta per intavolare una possibile trattativa. "C'è tempo, prima voglio rimettermi in forma", queste le sue parole ma è inevitabile che quando tornerà a Roma, forse verso fine settimana, un chiarimento sarà necessario.

Pubblicato il 10/02

