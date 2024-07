Lazio, concluso il ritiro: il "Best of" Auronzo 2024 - VIDEO

Cala il sipario sul ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio ha lasciato il Veneto per fare rientro nella Capitale dove ultimerà la condizione fisica in vista del campionato. Sono stati giorni intensi allo Zandegiacomo tra lavoro sul campo, sgambate, amichevoli, risate, selfie e autografi. Tutto il meglio del ritiro di Auronzo racchiuso nel "Best of", video pubblicato dalla società sui canali social.