Lazio, continua il tour della Coppa Italia: tocca a via Prenestina - FOTO

Dopo Calderini, Parco Leonardo e Valmontone, tocca al Lazio Style di via Prenestina. Continua il tour della Coppa Italia, esposta nei negozi ufficiali della Lazio per permettere ai tifosi di ammirare il trofeo conquistato lo scorso 15 maggio. Dalle 9:30 di questa mattina sono centinaia i sostenitori biancocelesti accorsi nello store ufficiale per posare con la coppa alzata al cielo da capitan Lulic. Una risposta importante del pubblico della prima squadra della Capitale che ancora una volta non si è fatto attendere, affollando in modo costante e per tutta la giornata il negozio di via Prenestina. Per i ritardatari, la Coppa Italia resterà in esposizione fino alle 19:30. Selfie, baci e sorrisi per festeggiare il quindicesimo successo del club più titolato di Roma. La Coppa Italia non si ferma e sabato e domenica sarà nel Lazio Style del centro commerciale di Romaest. Due settimane di riposo e poi venerdì 14 i tifosi che ancora non sono riusciti a fotografarsi con il trofeo potranno recarsi presso il Macron Store di Settebagni oppure attendere sabato 15 e andare in quello di Piazza San Silvestro. Di seguito le foto dell'evento nel Lazio Style di via Prenestina.

LAZIO, PARLA LUCAS LEIVA

MIHAJLOVIC, COMPARSE SCRITTE RAZZISTE A ROMA

TORNA ALLA HOMEPAGE