Lazio, contro il Napoli "solo" un gol: sfiorato il record del Grande Torino

C'è solo un record sfuggito dalla mano della Lazio. Quello delle 13 partite consecutive in Serie A con almeno due gol realizzati. E pensare che, dopo aver sbloccato il match, Immobile ha avuto anche la chance di trovare il raddoppio in contropiede. Il primato quindi resta al Grande Torino che, nelle stagioni 1947/48 e 1948/49, riuscì ad arrivare a quota 13 gare di fila con due o più gol segnati. La striscia si era aperta contro il Genoa, lo scorso 29 settembre, e si è interrotta soltanto con il nuovo anno. Non si può pretendere di più da questa Lazio, capace di vincere le ultime 10 di campionato. Un record in meno, ma Inzaghi sarà comunque entusiasta.

LAZIO - NAPOLI, LA COREOGRAFIA DELLA NORD

LAZIO - NAPOLI, TUTTI I RECORD DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME