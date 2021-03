Lazio, cori e applausi dei tifosi a Immobile e lui assicura: "Non si molla!" - VIDEO

Giornata memorabile quella di oggi per Ciro Immobile premiato con la Scarpa d'Oro, trofeo che si è aggiudicato nella scorsa stagione grazie alle 36 reti messe a segno. L'attaccante della Lazio ha scritto il suo nome in modo indelebile nella storia del calcio: solo in due infatti erano riusciti a vincere questo trofeo prima di lui. All'uscita dal Campidoglio circa una trentina di tifosi biancocelesti aspettavano Immobile, accompagnato dalla sua famiglia, per omaggiarlo e dimostrare ancora una volta tutto l'amore che i supporters della Lazio hanno per lui. E quindi cori, e tantissimi complimenti: "Ciro a vita alla Lazio", "Altri 100 anni di Immbile", e a chi gli chiede di "Non mollare" il nuemro 17 risponde: "Non si molla niente!". L'augurio è che la Lazio e il suo miglior attaccante possano ritrovare la serenità già da venerdì contro il Crotone.

QUI PER IL VIDEO

