Lazio, Correa e Adekanye a Leiva: "Tutto passa, tornerai più forte" - FT

LAZIO, MESSAGGI A LEIVA - Operazione al ginocchio fatta, ora solo il tempo, la pazienza e il lavoro ridaranno a Lucas Leiva la gioia del campo. Tornerà presto ad allenarsi con la Lazio, è già pronto il suo programma che dovrà seguire per riprendere la forma il prima possibile. Coronavirus permettendo, tutta la squadra e Inzaghi lo aspettano a braccia aperte per la ripresa del campionato. Intanto, non mancano i messaggi di affetto sui social da parte dei suoi compagni. Correa ha dedicato una storia su Instagram a Lucas: "Fratello, ti voglio bene. Tutto passa, è già un giorno in meno". Lo stesso ha fatto Bobby Adekanye: "Luki, tornerai più forte di prima".

