Lazio - Cremonese, Palombi: "Che emozione tornare in questo stadio!"

Nel pre partita del match di Coppa Italia tra Lazio e Cremonese, Simone Palombi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per me è un piacere essere qui, è una grande emozione. Ho ascoltato le parole di ieri di mister Inzaghi e sono emozionatissimo. La mia famiglia sarà tutta qui, anche gli amici. Mia sorella Claudia ha potuto festeggiare la vittoria in Supercoppa: è stata una bellissima serata. Il 2019 non è stato del tutto positivo ma siamo carichi, conosciamo le potenzialità di questo gruppo, ci siamo fissati obiettivi importanti”.

La Lazio affronterà la Cremonese in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, prima del match Palombi è intervenuto ai microfoni della Rai: “E’ una grande emozione per me rincontrare il mister i compagni con cui sono cresciuto. Per me è la prima volta da avversario e ho i brividi”.

