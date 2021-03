Lazio - Crotone, i convocati di Cosmi: recupera Benali, out Marrone

Sul sito ufficiale del Crotone è stato pubblicato l'elenco dei convocati di Cosmi per la sfida di domani contro la Lazio: "Al termine della rifinitura, il tecnico rossoblù Serse Cosmi ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani (ore 15) in casa della Lazio valevole per l’8ª giornata di ritorno della Serie A Tim. Non farà parte della trasferta Marrone a causa di un risentimento al collaterale esterno sinistro da sovraccarico: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ecco l’elenco dei convocati: Cordaz, Cuomo, Golemic, Magallan, Ounas, Benali, Dragus, Luperto, Festa, Molina, Rojas, Zanellato, Crespi, Simy, Djidji, Messias, Pedro Pereira, Rispoli, Petrizzione, Di Carmine, Reca, Vulic, Eduardo, Riviere".

