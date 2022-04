Lazio, Cucchi difende Immobile: “Anche Mancini in azzurro rendeva meno” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nonostante le brillanti prestazioni, i numeri e quanto fatto ieri nella gara contro il Genoa, che è stata l’ennesima dimostrazione, Ciro Immobile è costantemente sotto attacco per quel che è accaduto in Nazionale. Non è d’accordo con tutto questo accanimento il giornalista Riccardo Cucchi che, tramite il proprio profilo Twitter, ha preso le parti del bomber biancoceleste rimarcando dati oggettivi. Queste le sue considerazioni: “Immobile può piacere o no. 179 gol in assoluto, 24 stagionali, ennesima tripletta. I numeri sono questi. In nazionale non riceve, né per quantità né per qualità, gli stessi passaggi che riceve nella Lazio. La nazionale non verticalizza. E anche Mancini in azzurro rendeva meno”

