Lazio, Cucchi ricorda Pennacchia: "Tutti i laziali sanno chi era..."

Lutto nel mondo del giornalismo e sopratutto nel mondo Lazio per la scomparsa del grande Mario Pennacchia. Il giornalista da sempre vicino al mondo biancoceleste, e anche responsabile della comunicazione nell'era Cragnotti, aveva 93 anni. Anche Riccardo Cucchi ha voluto salutarlo con un messaggio postato sui social: "I laziali sanno chi era. E anche tutti coloro che amavano leggere il Corriere dello Sport il lunedì mattina, per sapere di più e meglio delle partite della domenica. Magari di nascosto, sotto il banco, in classe. Come facevo io".

