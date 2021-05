Lazio, Cucchi: "Stagione complicata. Qualcuno è al passo d'addio" - FOTO

Attraverso un tweet Riccardo Cucchi ha commentato il finale di stagione della Lazio, culminato con la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo: "Squadra rimaneggiata che perde contro un ottimo Sassuolo. Passio d'addio per qualcuno. Vedremo. Stagione complicata. Ma coronata dalla qualificazione in Europa League ".

La #Lazio chiude con una sconfitta. Squadra fortemente rimaneggiata contro un ottimo #Sassuolo. Passo d'addio per qualcuno, probabilmente. Vedremo. Stagione complicata. Ma coronata dalla qualificazione in #EuropaLeague. È un tweet laziale. Maneggiare con cura... #SassuoloLazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) May 23, 2021

