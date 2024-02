Lazio, Cucciari: "Preoccupante la situazione di classifica della squadra di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore al match dell'Olimpico tra Lazio e Milan in programma venerdì 1 marzo alle 20.45. Quella contro i rossoneri sarà una gara cruciale per la squadra di Sarri reduce dal brutto ko contro la Fiorentina che ha nuovamente interrotto la difficile corsa al quarto posto dei biancocelesti. In merito si è così espresso Alessandro Cucciari ai microfoni di TMW Radio.

"E' preoccupante la situazione di classifica per la Lazio. Il Milan nonostante gli alti e bassi rimane sempre in zona Champions e ha un piccolo margine sulla quarta, quindi credo che sia più grave la situazione per la Lazio. Rischia di rimanere fuori dalle coppe e sarebbe un fallimento. Non vedo così scontata la conferma di Sarri, ma è una mia impressione. Vedo gli atteggiamenti, le polemiche, tante piccole cose che non mi fanno pensare bene", queste le sue parole.