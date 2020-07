Lazio, D'Agostino: "La squadra di Inzaghi ha pagato la panchina corta"

L'ex calciatore e allenatore Gaetano D'Agostino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Lazio che questa sera sarà impegnata nel match contro il Cagliari: "Sapevamo che dopo il lockdown ci potevano essere problemi. La panchina non era lunghissima. Sostituire Leiva è impossibile per carisma, tecnica e senso tattico. Juve e Inter hanno più giocatori e possono cambiare tanto, sia in corsa che negli undici iniziali, così come l'Atalanta. Se non ci fosse stata la pandemia, la Lazio poteva arrivare fino in fondo".

