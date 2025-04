Lazio, D'Amato: "Champions? Ce la giochiamo con la Juve"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex biancoceleste Vito D'Amato ha commentato il successo della squadra di Baroni sul Genoa e detto la sua sulla stagione della Lazio.

"Ho sempre detto che la Lazio con questa squadra poteva fare qualcosa di importante. Ci sono dei singoli molto importanti come Mandas, Gila, Romagnoli, Tavares, Rovella, Isaksen, Zaccagni e Castellanos. Tutti giocatori che alcuni grandi club, come Roma e Milan, non hanno. C’è stato l’infortunio dell’argentino a creare dei problemi, inoltre un tecnico che per la prima volta si è cimentato in un contesto così importante. Avrà anche fatto degli errori, ma sta lottando per arrivare nei primi 4-5 posti. La Lazio se la gioca con la Juventus ed il calendario non è così difficile. So che ci sono delle polemiche sull’operato della società, ma secondo me il lavoro fatto è buono".

"Non dimentichiamo nella valutazione dell’intera stagione il percorso europeo che è stato fatto. Per crescere ulteriormente dovrebbe prendere in estate due terzini importanti, un altro grande centrocampista ed un attaccante forte che possa dare un aiuto a Castellanos. Non credo che si possa giudicare negativamente l’operato di Lotito, certo servirebbe un passo ulteriore che manca per questioni economiche".

"La mia doppietta a Mantova con la salvezza della squadra negli anni ’60? Si, ricordi belli della mia vecchia Lazio. Non c’erano ancora cambi in panchina, si giocava anche infortunati".