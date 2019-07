Lazio, D'Amico: "Vavro è forte, mi piace. Mihajlovic? Vincerà lui"

La Lazio si sta preparando per la prossima stagione ad Auronzo: Inzaghi ha l'occasione per testare la squadra e i nuovi arrivati. Ai microfoni di TMW è intervenuto Vincenzo D'Amico: "Ho visto Vavro in alcuni filmati, mi piace perchè è forte in fase difensiva ma anche di rilancio dell'azione. Tira da fuori area, cosa che manca alla squadra, ma bisogna vederlo nel nostro campionato. Mihajlovic? Tutti siamo con lui, è un grande. Sono convinto che questa volta la malattia ha scelto male, sono cavoli suoi. Sarà una bella lotta, non ho dubbi che ne uscirà vincitore".

LAZIO, RADU IN CONFERENZA

LAZIO, LE VISITE DI JONY

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE