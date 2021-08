Lazio d'estate, nel 2004 la vittoria in rimonta contro il Cardiff

LAZIO D'ESTATE - Ricordate l'amichevole della Lazio contro il Cardiff vinta in rimonta? Era il 3 agosto 2004, esattamente 17 anni fa, e Caso, al debutto, centrò la prima vittoria estiva della sua esperienza laziale. Una gara iniziata in salita: al 27' Lee portò avanti al Niniam Park il Cardiff davanti a circa 15 mila spettatori. Nella ripresa Pandev, al 57', riuscì a pareggiare ma al 64' Earnshaw ristabilì subito le distanze. La risposta della Lazio non si fece attendere, al 68' Manfredini indovinò il 2-2 e al 79' Muzzi realizzò il 3-2 finale.

