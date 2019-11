Lazio, Daino: "Squadra in grande forma. Milan? È ancora in difficoltà"

Non è bastata la vittoria contro la Spal di ieri sera per cancellare un momento negativo. È un Milan in difficoltà quello che si appresta ad affrontare la Lazio a San Siro. Per parlarne ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto l'ex calciatore Daniele Daino: "Il prossimo impegno con la Lazio sarà molto complicato. I biancocelesti vivono un buon momento, hanno un Ciro Immobile strepitoso. Queste sono le partite che, se trovi la domenica giusta e riesci a vincere, potrebbero cambiare le prospettive del campionato. Il Milan è comunque ancora in grande difficoltà. Se analizziamo la partita di ieri, negli ultimi 10 minuti, la Spal dava l'impressione di poterla pareggiare e il Milan si è messo a difendere. Questo non deve accadere, soprattutto quando giochi in casa. Pioli è un grande gestore di spogliatoi, è preparato ed è un grande comunicatore, ma non è facile cercare di cambiare le caratteristiche di una squadra in così poco tempo".

