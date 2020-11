Lazio, dall'Algeria: "Fares out contro lo Zimbabwe. L'esterno non autorizzato a lasciare l'Italia"

Mohamed Fares non parteciperà al doppio confronto tra Algeria e Zimbabwe. Il motivo, riporta La Gazette du Fennec, starebbe nella mancanza di autorizzazione a lasciare l'Italia. L'esterno della Lazio avrebbe comunicato con la Federazione nella giornata di ieri, confermando il proprio forfait e lasciando il margine di manovra necessario per essere sostituito. La scelta del ct Djamel Belmadi è caduta sul difensore del Sion, Ayoub Abdellaoui dopo la defezione di Khacef, bloccato per un problema amministrativo. Il calciatore ex USM Alger raggiungerà mercoledì i compagni.

