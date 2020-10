Lazio, Delio Rossi: "I biancocelesti possono fare bella figura in Champions"

Ai microfoni di Tmw Radio, Delio Rossi ha detto la sua sulla Lazio e sul girone di Champions dove saranno presto impegnati i biancocelesti: "Paradossalmente i ragazzi di Inzaghi non hanno giocato male contro i bergamaschi, ma al momento l'Atalanta è molto più forte delle altre, anche fisicamente. La Lazio aveva fuori giocatori importanti. Champions? Per me è un bel pensiero. Quello con cui ho centrato quell'obiettivo era un gruppo che non era programmato per raggiungere quell'obiettivo. Sono sensazioni importanti. Questa squadra ha fatto il salto di qualità, questa sì è una Champions programmata e voluta. Credo che trovi un girone dove può fare bella figura".

