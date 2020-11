Lazio, Di Gennaro: "Merito di Inzaghi se sono stati raggiunti gli obiettivi. Quest'anno però..."

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua anche sul momento della Lazio: "In questi anni con Inzaghi è la squadra che ha vinto di più di altre, a parte la Juventus. S'è tolta delle soddisfazioni, vuol dire che è cresciuta di livello e il merito va dato all'allenatore, che conosce l'ambiente. Doveva essere un traghettatore e invece ha creato qualcosa d'importante. Lo scorso anno poteva lottare per lo Scudetto prima del Covid. Quest'anno si poteva fare un mercato diverso, ma vedremo che cammino farà".

