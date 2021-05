Lazio, Di Marzio: “Rinnovo di Inzaghi? Gli consiglio di aspettare...”

Simone Inzaghi, ancora in bilico tra il rinnovo e l'addio alla Lazio. Sarà in estate calda per molti degli allenatori in Serie A, compreso il tecnico biancoceleste. L'ex mister Gianni Di Marzio ha detto la sua sull'allenatore piacentino ai microfoni di TMW Radio: "Inzaghi lo stimo come uomo e come tecnico. Non è mai andato sopra le righe, si è fatto da solo come allenatore, ha fatto tutta la trafila con i giovani, lavorando bene e vincendo. Se si dovesse concretizzare qualche telefonata che ha avuto, può decidere solo lui. Gli dico di aspettare"