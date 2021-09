Lazio, Di Marzio: “Squadra in crescita. Questa sera conta solo vincere”

Manca poco e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Lokomotiv Mosca. Una gara importante per proseguire al meglio il cammino in Europa League e centrare la qualificazione. Gianluca Di Marzio è intervenuto in merito ai microfoni di Sky e ha dichiarato: “Questa è una gara fondamentale per la Lazio che è in crescita dal punto di vista del gioco delle certezze. Non è facile immagazzinare le idee di un nuovo allenatore soprattutto se completamente diverso da quello che c’era prima, in relazione al gioco alle richieste ai movimenti quindi già che si stiano avvicinando sempre di più a quello che chiede l’allenatore in poco tempo di lavoro è positivo. Non è sempre facile tra campionato e coppa riuscire a mantenere lo stesso ritmo di gioco però avendo averso perso la prima in Turchia, se la Lazio vuole qualificarsi deve cercare di vincere”

