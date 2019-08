Lazio, domani saranno presentati Lazzari e André Anderson

Stessa storia, stesso posto, stessa...ora. La presentazione di Denis Vavro di oggi non sarà l'unica della settimana, anzi. La Lazio raddoppia e domani manderà in conferenza stampa sia Manuel Lazzari che André Anderson (non propriamente un nuovo arrivo, ma alla sua prima stagione con i biancocelesti). Dopo di loro, dei nuovi acquisti mancheranno all'appello solo Adekanye e Jony. L'ex esterno della Spal, reduce dall'intervento alla mano, potrebbe fornire anche qualche informazione in più in merito al suo recupero. Appuntamento dunque alle ore 17, presso la Sala Stampa di Formello. La conferenza, come sempre, sarà riportata in diretta scritta qui su Lalaziosiamonoi.it.

