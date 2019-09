Lazio, Domini: "Grande lavoro di Lotito, l'ha riportata in alto"

Domenica riparte il campionato, la Lazio è determinata a dare continuità alle belle prestazioni viste nelle prime due gare della stagione. Un inizio felice, per il quale Sergio Domini - ex centrocampista laziale - si è complimentato con il presidente laziale ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Lotito ha fatto cose straordinarie risollevandola e portandola a grandi livelli. Sta facendo un bel calcio, Inzaghi è un ottimo allenatore, la squadra è amalgamata bene, i centrocampisti sono duttili, la difesa è buona e gli attaccanti sono importanti. Poi a volte serve anche un po' di fortuna per vincere partite sporche e allora a quel punto può arrivare anche al quarto posto".

