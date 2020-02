Lazio, Domizzi: "Prima la Champions, poi è giusto pensare allo Scudetto"

Tra gli addetti ai lavori c'è chi pensa che la Lazio, pur essendo in lotta per lo Scudetto, non debba perdere di vista l'obiettivo iniziale, ossia la qualificazione alla Champions League. L'ex difensore Maurizio Domizzi si è così espresso sul tema a Sky Sport: "La Lazio è giusto che guardi avanti, ma allo stesso tempo c'è la consapevolezza che la qualificazione in Champions League è fondamentale. Questo permetterebbe alla Lazio di crescere negli anni. I giocatori ragionano in un certo modo e guardano avanti, ma per una società come la Lazio il passaggio in Champions per uno, due o tre anni permette un cambio di prospettive".

