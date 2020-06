Lazio, dopo 119 giorni si torna all'Olimpico: voci e video dei tifosi da cornice

Era il 29 febbraio quando la Lazio scese per l'ultima volta sul terreno dello stadio Olimpico. La partita contro il Bologna era finita 2-0 in favore della squadra di Inzaghi che, accompagnata dai 45mila presenti, non aveva paura di niente e di nessuno. Non che oggi ne abbia, ma a distanza di 119 giorni si torna all'Olimpico, questa volta però senza tifosi. 4 mesi dopo, con una pandemia e un lockdown di mezzo, la Lazio proverà a ripartire da quel 29 febbraio, quando la Juve (e quindi il primo posto) era distante un solo punto.

La Lazio ha cercato, con tante iniziative, di compensare in minima parte all'incolmabile e forzata assenza dei tifosi. L'iniziativa 'Tu non sarai mai sola' (quella delle sagome per intenderci) non è mai decollata veramente. Molto meglio l'idea di registrare l'inno con un video che questa sera sarà trasmesso sui maxischermi dello stadio. Ma non è tutto, perché le sorprese potrebbero non finire qui: è possibile che contro la Fiorentina ci siano anche degli effetti sonori che simulano il tifo durante il match.