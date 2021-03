Lazio, due biancocelesti nella top 11 della settimana - FOTO

La Lazio archivia la 28esima giornata di campionato, con una vittoria sofferta ma di carattere sul campo dell'Udinese. Di Marusic, il gran gol che ha deciso la sfida complicata della Dacia Arena. Proprio Marusic, insieme a Stefan Radu sono stati inseriti nella squadra della settimana della Serie A, stilata dal portale statistico Whorescored.com. Un ottimo riconoscimento per il romeno che ha raggiunto le 401 presenze in biancoceleste, e per il montenegrino, alla sua miglior stagione alla Lazio.

