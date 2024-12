Lazio, è la vigilia del match col Lecce: il club ricorda l'appuntamento - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta subita contro l'Inter all'Olimpico, nell'ultima giornata di campionato, la Lazio prova a ripartire da Lecce. La squadra di Baroni è attesa al Via del Mare, il fischio d'inizio è in programma sabato 21 alle 20:45. Una gara tutt'altro che facile, da una parte i salentini impegnati nella lotta per la salvezza e dall'altra i biancocelesti spinti dalla voglia di riscattarsi e riprendere la corsa verso le prime posizioni. La società, tramite i canali social ufficiali, ha ricordato l'appuntamento. Uomo copertina è Patric.

