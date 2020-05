Lazio, è sempre 26 maggio: Ledesma e Radu ricordano la storica impresa - FT

A sette anni dalla vittoria della Lazio sulla Roma in finale di Coppa Italia, il ricordo di quel storico 26 maggio è più vivo che mai nella mente e nei cuori di tifosi ed ex biancocelesti. Stefan Radu, l'unico, insieme a Lulic, a far ancora parte della squadra, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del trionfo, aggiungendo: "Più passa il tempo, più la gloria aumenta". Alle parole del difensore romeno ha fatto eco il post di Cristian Ledesma: "Storico e irripetibile".

Calciomercato Lazio, Marino spara alto per De Paul

Lazio, 7 anni fa l'apoteosi Coppa Italia: il 26 maggio è eterno anche per la Roma

TORNA ALLA HOMEPAGE