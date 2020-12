Lazio, è tempo di Champions League: la squadra in partenza per Dortmund - FT

L'attesa è quasi finita, sta per tornare la Champions League. La Lazio ha l'occasione di riscattare subito la sconfitta in campionato contro l'Udinese. I ragazzi di Inzaghi saranno impegnati domani sul campo del Borussia Dortmund per la quinta giornata della fase a gironi. La squadra è in partenza direzione Germania in queste ore a bordo del nuovo aereo di proprietà del club capitolino. La società ha pubblicato diverse immagini della partenza sui suoi canali social.

