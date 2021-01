Lazio, finalmente Musacchio: ecco il primo scatto con la nuova maglia - FOTO

Tutto fatto in pochissimi giorni. Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo averlo annunciato ufficialmente con un comunicato, la società biancoceleste ha postato la foto con il calciatore in posa con la sua nuova maglia: "Welcome Mateo ". L'argentino era già stato accostato alle aquile in passato e, in particolare, ai tempi del Villarreal era stato vicini al trasferimento nella Capitale. Adesso è tutto fatto e il difensore è pronto a mettersi a disposizione di mister Inzaghi per aiutare i suoi nuovi compagni.

