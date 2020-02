Lazio, Fiorello: "Per l'Inter sarà tosta, Immobile appena tocca palla fa gol..."

LAZIO-INTER, FIORELLO - Da Sanremo a Lazio-Inter, per Fiorello è un attimo. Impegnato in questi giorni di Festival come spalla di Amadeus, lo showman, tifoso nerazzurro, si è lasciato andare a qualche previsione in vista del big match del 16 febbraio: "Inter-Lazio? Vince l'Inter 2-0, tutto a posto. Ma dove stiamo, a Roma? Ah, Lazio-Inter... È tosta allora, è molto tosta perché la Lazio è in forma, Immobile appena tocca palla fa gol. Però anche Lukaku appena tocca palla fa gol. C'è Lautaro o è squalificato? Mi sa che c'è, tra due giornate c'è, quindi Lautaro-Lukaku contro Caicedo e... È una partitaccia, è la classica partitaccia. A parte che tra Lazio e Inter c'è il gemmellaggio, siamo gemellatissimi. Che vinca il migliore, l'Inter! Beh, una vittoria fuori casa con la Lazio sarebbe un passo in avanti pazzesco. Pensa i laziali in questo momento: 'li mortacci tua'".

