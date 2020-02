Lazio, grigliata a Formello: la squadra si ferma a pranzo nel centro sportivo

L'allenamento mattutino e poi la grigliata a Formello. La Lazio si è fermata qualche ora in più all'interno del centro sportivo e ha organizzato un pranzo in foresteria il giorno dopo la partita all'Olimpico con il Verona. Gruppo compatto dentro e fuori dal campo, quello di Simone Inzaghi. Alle spalle il pareggio di ieri, davanti il Parma da affrontare in trasferta per provare a ripartire a massimi giri. La terza sfida settimanale. La squadra biancoceleste continua a mostrare lo spirito che la sta trascinando in alto in classifica.